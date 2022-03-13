Терюшков поддержал инициативу расширения РПЛ до 18 команд

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказал свою позицию относительно инициативы о расширении РПЛ до 18 команд.

— Какая ваша четкая позиция по поводу расширения нашей лиги?

— Я знаю многих людей, которые говорят о том, что РПЛ должна состоять из 10 клубов? Это полностью убьет детский футбол. Зачем этот междусобойчик? Каждый с каждым будет играть в тупую по 3-4 раза сезон. Интерес к большим маисам пропадает совсем. Наоборот, я считаю, что расширение необходимо, обязательно!

— Вы говорили, что у вас в планах через 2-3 года сделать команду из своих воспитанников. А какие есть гарантии, что «Химки» не прекратят свое существование совсем?

— Наша задача — отойти от потребности в легионерах. Хотим со временем начать играть только с футболистами с российским паспортами. На данный момент рынок отечественных футболистов слишком узок.