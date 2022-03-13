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Сегодня, 16:54

«Химки» не удовлетворены решением КДК по делу форварда «Локомотива» Кухты

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал об отношении к решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу нападающего «Локомотива» Яна Кухты.

—Как восприняли решение КДК РФС?

—Мы решением не удовлетворены. Оно есть.

—Будете подавать апелляцию?

—Есть еще семь дней, подумаем. Будем доказывать на футбольном поле. В оставшихся турах надо брать очки и по спортивному принципу доказывать свою состоятельность.

—Если будет мораторий на вылет, будете бороться за эти три очка?

—Я слышал много заявлений про это, что не будет спортивного принципа. Я не видел ни одного спортсмена, который был бы не в процессе, не соревновался.

Ян Кухта перешел в «Локомотив» из чешской «Славии» в начале января. В последней игре за пражский клуб с «Баником» (3:3) в чемпионате Чехии нападающий получил красную карточку и был дисквалифицирован на один матч.

Чех не отбыл дисквалификацию и сыграл в 20-м туре РПЛ против «Химок» (3:2), в этой игре форвард забил победный мяч. Для Кухты этот матч стал дебютным в чемпионате России и вторым за клуб. Первый матч за железнодорожников 25-летний чех сыграл в БЕТСИТИ Кубке России против «Енисея» (0:4).

«Химки» подали протест на результат матча с «Локомотивом», но КДК РФС отклонил требование засчитать железнодорожникам техническое поражение. По мнению председателя КДК РФС Артура Григорьянца, Кухта должен был отбыть дисквалификацию в кубковом матче с «Енисеем» (0:4).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Ян Кухта
0
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
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 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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 0 : 0
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