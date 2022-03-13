«Химки» не удовлетворены решением КДК по делу форварда «Локомотива» Кухты

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал об отношении к решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу нападающего «Локомотива» Яна Кухты.

—Как восприняли решение КДК РФС?

—Мы решением не удовлетворены. Оно есть.

—Будете подавать апелляцию?

—Есть еще семь дней, подумаем. Будем доказывать на футбольном поле. В оставшихся турах надо брать очки и по спортивному принципу доказывать свою состоятельность.

—Если будет мораторий на вылет, будете бороться за эти три очка?

—Я слышал много заявлений про это, что не будет спортивного принципа. Я не видел ни одного спортсмена, который был бы не в процессе, не соревновался.

Ян Кухта перешел в «Локомотив» из чешской «Славии» в начале января. В последней игре за пражский клуб с «Баником» (3:3) в чемпионате Чехии нападающий получил красную карточку и был дисквалифицирован на один матч.

Чех не отбыл дисквалификацию и сыграл в 20-м туре РПЛ против «Химок» (3:2), в этой игре форвард забил победный мяч. Для Кухты этот матч стал дебютным в чемпионате России и вторым за клуб. Первый матч за железнодорожников 25-летний чех сыграл в БЕТСИТИ Кубке России против «Енисея» (0:4).

«Химки» подали протест на результат матча с «Локомотивом», но КДК РФС отклонил требование засчитать железнодорожникам техническое поражение. По мнению председателя КДК РФС Артура Григорьянца, Кухта должен был отбыть дисквалификацию в кубковом матче с «Енисеем» (0:4).