Мелкадзе заявил, что «Сочи» не удалось реализовать свои моменты голевые

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0) подвел итоги встречи.

— Не реализовали свои моменты. «Химки» ничем не удивили, почему у нас не получилось взломать? Просто не удалось реализовать свои моменты голевые. Не было красоты в матче? Мы играли последние матчи вечером, а сегодня — рано. Может, не выспались. В идеале играть вечером.

— Может, это проблема Лиги?

— Насчет проблемы Лиги не знаю. Я футболист, должен в футбол играть. Не я отвечаю за такие вопросы.

— Ты рад, что выбрал такой путь развития своей карьеры?

— Да, хорошая команда, практика. Мне нравится футбол, в который мы играем.