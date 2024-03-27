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Терехин: «В матче «Динамо» и «Ростова» два-три гола мы должны увидеть»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Ростова» в 22-м туре РПЛ.

«Чего ожидаю от этого поединка? Победы «Динамо», разумеется. Думаю, что в этой игре мы увидим два-три забитых мяча. «Ростов» после возобновления чемпионата хорошо себя проявил, поэтому легко точно не будет», — приводит «РБ Спорт» слова Терехина.

Также он ответил на вопрос о том, какой команде больше помешала пауза на игры сборных.

«Наверное, «Динамо», ведь в ее составе достаточное количество сборников. Посмотрим, в какой форме они вернулись. Ожидаю, что игра будет интересной, а «Динамо» сможет набрать очередные три очка», — добавил специалист.

Матч между «Динамо» и «Ростовом» состоится 29 марта и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент московская команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. У «Ростова» 27 баллов и десятая строчка.

Источник: РБ Спорт
Олег Терехин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
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 - : -
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Рубин – Ахмат
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П
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И К Ж
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