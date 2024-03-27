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Сегодня, 18:14

Баранник: «Матч «Локомотива» и «Краснодара» — сродни финалу»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник считает, что матч 22-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром» подарит интригу зрителям.

«Я думаю, игра будет определяющей для обеих команд. У «Локомотива» сейчас не очень стабильное положение, разные разговоры идут по тренеру Галактионову. Поэтому для соперников это будет нечто вроде финала. Тот, кто выиграет, поверит в себя. У «Локомотива» — хороший состав, он может играть лучше, чем в первых матчах после зимнего перерыва. Как подействует на игроков «Краснодара» приход нового тренера, сейчас никто не может сказать. У каждого футболиста какие-то свои чувства к старому тренеру, к новому тренеру. Это дополнительная интрига», — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» пройдет 31 марта в Москве на «РЖД Арене».

На данный момент «быки» с 39 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники идут на пятой позиции (32). Лидером является «Зенит», у которого 40 баллов.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Баранник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Зенит

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Краснодар

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Динамо

 9
П
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Динамо

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Зенит

 6
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 16 1 3
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 17 1 5
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