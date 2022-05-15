Клейменов: «Сегодня не сложилось впечатление, что «Спартак» играл с чемпионом. Надеюсь, дадим бой «Динамо» в финале Кубка»

Телеведущий Клейменов надеется на победу «Спартака» в финале Кубка России

Телеведущий Кирилл Клейменов выразил надежду на победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

Также он отметил, что не почувствовал чемпионской игры от «Зенита» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я болею за «Спартак» и всегда буду болеть за него. Надеюсь, что дадим бой «Динамо». Сегодня не складывалось ощущение, что играет команда с 10 места против чемпиона. Дождемся 29 числа», — сказал Клейменов.

Сегодня, 15 мая «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».