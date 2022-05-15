Ваноли: «Странно, что после голов «Спартака» всегда нужен просмотр видео»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) отметил, что команда должна была лучше пользоваться мячом.

— Первый тайм мы провели хорошо, но не хватало смелости. Мы могли лучше пользоваться мячом. Во втором тайме дела пошли не так хорошо, — отметил Ваноли. — Возможно, сказалось, что ребята хотели сохранить победный счет.

Этот матч был шагом вперед для нас. Иногда приходится терпеть и страдать, чтобы его сделать. Если играть с таким отношением, то можно нивелировать разницу между командами. Рад, что они провели такой матч.

— В первом тайме вы взорвались после паса Игнатова назад. Почему?

— Эмоции — это нормально. Вы смотрите на игру с одной стороны, я — с другой: я смотрю на игровую конструкцию. Когда команда идет только вперед, можно получить 1:7. Хлусевич играл не на своей позиции, он играл хорошо, отличный матч от Игнатова, он сделал голевую передачу, Шамар хорошо вышел на замену. Команда показала отличный дух.

Странно, что после голов «Спартака» всегда нужен просмотр видео. Мы ждем по три минуты, странно в такой ситуации праздновать голы.

— Как результат матча первого круга сказался на подготовке к этой игре?

— К этому матчу не надо было как-то настраивать и объяснять игрокам. Все все понимали. Результат первого матча — унизительный. Мы видели видео, которое опубликовал «Зенит», напоминая о той игре. Еще одна мотивация — 27 очков между нами и соперником. Мы хотели показать свой прогресс.