Соболев догнал Карпина по голам за «Спартак»

Нападающий Александр Соболев, открыв счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1), забил 25-й гол за «Спартак» в чемпионатах России.

25-летний форвард, который провел за красно-белых 59 игр, сравнялся в снайперской гонке с Юрой Мовсисяном, Валерием Карпиным и Зе Луишем.

Всего на один гол Соболев отстает от Артема Дзюба, на семь — от делящих десятое место Робсона и Николая Писарева.

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