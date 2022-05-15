Соболев догнал Карпина по голам за «Спартак»
Нападающий Александр Соболев, открыв счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1), забил 25-й гол за «Спартак» в чемпионатах России.
25-летний форвард, который провел за красно-белых 59 игр, сравнялся в снайперской гонке с Юрой Мовсисяном, Валерием Карпиным и Зе Луишем.
Всего на один гол Соболев отстает от Артема Дзюба, на семь — от делящих десятое место Робсона и Николая Писарева.
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Егор Титов
|
Россия
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Роман Павлюченко
|
Россия
|
2003-2008
|
141
|
69
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
147
|
68
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
1992-2000, 2011
|
192
|
68
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2013
|
104
|
57
|
Владимир Бесчастных
|
Россия
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
Илья Цымбаларь
|
Россия
|
1993-1999
|
146
|
42
|
Александр Ширко
|
Россия
|
1995-2001
|
128
|
40
|
Валерий Кечинов
|
Россия
|
1993-2000
|
112
|
35
|
Робсон
|
Бразилия
|
1997-2001
|
102
|
32
|
Николай Писарев
|
Россия
|
1992-1995, 1998, 2000-2001
|
115
|
32
|
Артем Дзюба
|
Росси
|
2006-2015
|
126
|
26
|
Александр Соболев
|
Россия
|
2020-н.в.
|
59
|
25
|
Юра Мовсисян
|
Армения
|
2013-2015
|
62
|
25
|
Валерий Карпин
|
Росси
|
1992-1994
|
68
|
25
|
Зе Луиш
|
Кабо-Верде
|
2015-2018
|
86
|
25
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0