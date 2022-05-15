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Сегодня, 19:00

Соболев догнал Карпина по голам за «Спартак»

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Нападающий Александр Соболев, открыв счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1), забил 25-й гол за «Спартак» в чемпионатах России.

25-летний форвард, который провел за красно-белых 59 игр, сравнялся в снайперской гонке с Юрой Мовсисяном, Валерием Карпиным и Зе Луишем.

Всего на один гол Соболев отстает от Артема Дзюба, на семь — от делящих десятое место Робсона и Николая Писарева.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Егор Титов

Россия

1995-2008

324

86

Роман Павлюченко

Россия

2003-2008

141

69

Квинси Промес

Голландия

2014-2018, 2021-н.в.

147

68

Андрей Тихонов

Россия

1992-2000, 2011

192

68

Веллитон

Бразилия

2007-2013

104

57

Владимир Бесчастных

Россия

1992-1994, 2001-2002

104

56

Илья Цымбаларь

Россия

1993-1999

146

42

Александр Ширко

Россия

1995-2001

128

40

Валерий Кечинов

Россия

1993-2000

112

35

Робсон

Бразилия

1997-2001

102

32

Николай Писарев

Россия

1992-1995, 1998, 2000-2001

115

32

Артем Дзюба

Росси

2006-2015

126

26

Александр Соболев

Россия

2020-н.в.

59

25

Юра Мовсисян

Армения

2013-2015

62

25

Валерий Карпин

Росси

1992-1994

68

25

Зе Луиш

Кабо-Верде

2015-2018

86

25
Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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