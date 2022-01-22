Кафанов уверен в том, что Азмун заиграет в Германии

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов отреагировал на новость о переходе Сердара Азмуна в немецкий «Байер» с лета 2022 года.

«Конечно, я приятно удивлен этой новостью. Не сомневаюсь, что у него получится в Германии. Сердар — один из лучших игроков РПЛ. Если честно, я только что узнал о его переходе. Нет, я еще не связывался с ним. Конечно, это потеря для «Зенита». Но это сильный клуб, они постараются найти ему замену», — сказал Кафанов «СЭ».

27-летний иранец заключил соглашение с «Байером» до 2027 года.

В этом сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил десять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает по окончании сезона.