Игорь Левитин проведет заседание с владельцами клубов РПЛ

Помощник президента РФ Владимира Путина и член попечительского совета РФС Игорь Левитин проведет совещание со всеми владельцами клубов РПЛ.

Как утверждает «Чемпионат», встреча должна пройти 26 января.

На данный момент в Тинькофф РПЛ принимаю участие 16 команд. Действующим победителем турнира является «Зенит».

В сезоне-2021/22 РПЛ питерский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав в 18 матчах 38 очков. Второе место занимает московское «Динамо» (36 очков). Замыкает тройку «Сочи», в активе которого 31 очко.