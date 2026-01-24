Telegraf: ЦСКА готов включить двух игроков в сделку с «Партизаном» по трансферу Рогановича

ЦСКА нацелился на приобретение защитника «Партизана» Милана Рогановича, сообщает издание Telegraf.

По информации источника, в сделку по приобретению 20-летнего футболиста могут быть включены два игрока красно-синих Михаил Рядно и Артем Шуманский. Отмечается, что стороны близки к соглашению. В случае окончательной договоренности, Рядно и Шуманский перейдут в сербскую команду на правах аренды.

Если «Партизан» продаст Рогановича, то столкнется с дефицитом на правом фланге обороны. Однако сербский клуб может согласиться на продажу футболиста из-за финансовых проблем.

Роганович выступает за «Партизан» с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 защитник провел 25 матчей во всех турнирах и отметился 3 результативными передачами.