Болельщики «Крыльев Советов» участвуют в погашении долга клуба

Болельщики «Крыльев Советов» помогают клубу погасить долг перед организацией «РТ-капитал», сообщает ряд Telegram-каналов фанатов самарской команды.

В комментариях к публикациям болельщики оставляют фотографии, подтверждая свои денежные переводы.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 миллионов рублей в пользу «РТ-капитала» — дочерней компании «Ростеха». 30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 миллионов рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января — еще 54 миллиона рублей.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил «СЭ», что клуб планирует закрыть долг перед «РТ-Капитал» до 3 февраля.

Самарцы ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 с 17 очками.