Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов: «Мы полностью поддерживаем Евсеева в его творческой работе»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о работе главного тренера команды Вадима Евсеева.

— Что, по вашим ощущениям, изменилось в команде с приходом Вадима Евсеева?

— Я бы не хотел какие-то акценты на этом делать. Вадим Валентинович знает, что делать. Я ни с кем не хочу его сравнивать. Это тренер со своим видением. Мы его полностью поддерживаем в его творческой работе. Ребятам нравится то, чего он от них требует. Уверен, на поле у нас будет получаться, — приводит слова Газизова пресс-служба «Динамо».