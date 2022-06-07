Ребров считает, что победа в БЕТСИТИ Кубке России — спасение сезона для «Спартака»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал, что победа в БЕТСИТИ Кубке России над «Динамо» помогла спасти сезон.

— Победа в Кубке России спасла сезон для «Спартака»?

— Да. Если брать весь сезон, то он получился очень неровным. 10-е место никуда не годится. С другой стороны, есть первое место в группе в Лиге Европы и есть Кубок. Если бы в юбилейный год кто-то сказал перед началом сезона, что «Спартак» будет с титулом, все были бы довольны. Победа в Кубке говорит, что сезон был хорошим. Но у нас молодая команда, и мы все понимаем, что надо работать и прибавлять.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял десятое место в РПЛ и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.