Газизов о возвращении пива на стадионы: «Это даст нам дополнительные доходы»

Газизов поделился мнением о введении закона о продаже пива на стадионах

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о введении закона о продаже пива на стадионах.

«Закона о пиве еще нет. Если оно появится на стадионе, то это даст нам дополнительные доходы. Чемпионат мира показал, что никаких пьяных людей не было. Почему не пускают пиво на стадионы? Вопрос не ко мне», — сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы в России.