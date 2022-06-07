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Газизов: «Уфа» не готовилась к тому, что окажется в ФНЛ, для нас это трагедия»

Газизов заявил, что «Уфа» не была готов к тому, что окажется в ФНЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не был готов к тому, что окажется в ФНЛ.

«Мы не готовились к тому, что мы окажемся в ФНЛ. Для нас это ощутимая трагедия. Но вариант такой был в голове. Сказать, что мы перестроимся сразу — это сложно. По крайней мере, для меня. Мы будем продолжать гнуть свою линию.

Мне нравится, когда я вижу поддержку «Уфы». Сразу видно, кто патриот республики. Но честно, мне непросто отвечать на эти вопросы. Прощаться с футболистами - непросто. Даже сегодня я получил несколько заявлений от специалистов клуба. Это жизнь. Могу их только поддержать. Мы будем двигаться дальше. Уверен, что мы вернемся в РПЛ», — сказал Газизов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в ФНЛ-1.

Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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