Газизов: «Уфа» не готовилась к тому, что окажется в ФНЛ, для нас это трагедия»

Газизов заявил, что «Уфа» не была готов к тому, что окажется в ФНЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не был готов к тому, что окажется в ФНЛ.

«Мы не готовились к тому, что мы окажемся в ФНЛ. Для нас это ощутимая трагедия. Но вариант такой был в голове. Сказать, что мы перестроимся сразу — это сложно. По крайней мере, для меня. Мы будем продолжать гнуть свою линию.

Мне нравится, когда я вижу поддержку «Уфы». Сразу видно, кто патриот республики. Но честно, мне непросто отвечать на эти вопросы. Прощаться с футболистами - непросто. Даже сегодня я получил несколько заявлений от специалистов клуба. Это жизнь. Могу их только поддержать. Мы будем двигаться дальше. Уверен, что мы вернемся в РПЛ», — сказал Газизов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в ФНЛ-1.