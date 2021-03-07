Тедеско смотрит матч «Спартак» — «Краснодар» в ложе Федуна
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не смог присутствовать на скамейке команды во время матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:0, первый тайм) из-за дисквалификации. Он наблюдает за игрой из ложи, составив компанию владельцу клуба Леониду Федуну.
Также на трибуне рядом с ними расположился главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Тедеско был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам гостевого матча 18-го тура против «Сочи» (0:1), который прошел 12 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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