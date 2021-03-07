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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско смотрит матч «Спартак» — «Краснодар» в ложе Федуна

19:52
Леонид Федун, Доменико Тедеско и Станислав Черчесов.
Леонид Федун, Доменико Тедеско и Станислав Черчесов.
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не смог присутствовать на скамейке команды во время матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:0, первый тайм) из-за дисквалификации. Он наблюдает за игрой из ложи, составив компанию владельцу клуба Леониду Федуну.

Также на трибуне рядом с ними расположился главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Леонид Федун, Доменико Тедеско и Станислав Черчесов.
Леонид Федун, Доменико Тедеско и Станислав Черчесов.

Тедеско был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам гостевого матча 18-го тура против «Сочи» (0:1), который прошел 12 декабря.

Спартак — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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