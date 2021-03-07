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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц не считает «Динамо» фаворитом в матче против «Спартака»

19:28
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком». Команды встретятся 13 марта в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Наверное, мы не фавориты в матче со «Спартаком». Мы хорошо поработали на предсезонке, рады трем победам подряд, посмотрим, что будет», — сказал Щварц.

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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