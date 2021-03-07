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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Спортивный директор «Тамбова»: «Важно, что ребята не бросили играть во втором тайме»

20:04
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отметил, что футболисты команды не бросили играть во втором тайме матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (0:2), несмотря на то, что уступали в счете.

«Провели неплохой матч, хотя результат, понятно, не радует. Тем не менее появился рисунок, все стараются, упрекнуть никого не можем, — сказал Худяков ТАСС. — Была пара неплохих моментов у чужих ворот. Важно, что ребята не бросили играть во втором тайме, хотя было тяжело.

Физически тоже прибавляем. Чего нам не хватает? Время, время и еще раз время. Прогресс очевиден, но за две недели построить команду невозможно. В дальнейшем будем выглядеть только лучше».

В следующем туре «Тамбов» 14 марта сыграет дома с «Краснодаром».

Динамо — Тамбов

 

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10853741

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