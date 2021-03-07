Спортивный директор «Тамбова»: «Важно, что ребята не бросили играть во втором тайме»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отметил, что футболисты команды не бросили играть во втором тайме матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (0:2), несмотря на то, что уступали в счете.
«Провели неплохой матч, хотя результат, понятно, не радует. Тем не менее появился рисунок, все стараются, упрекнуть никого не можем, — сказал Худяков ТАСС. — Была пара неплохих моментов у чужих ворот. Важно, что ребята не бросили играть во втором тайме, хотя было тяжело.
Физически тоже прибавляем. Чего нам не хватает? Время, время и еще раз время. Прогресс очевиден, но за две недели построить команду невозможно. В дальнейшем будем выглядеть только лучше».
В следующем туре «Тамбов» 14 марта сыграет дома с «Краснодаром».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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