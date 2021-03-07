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Тедеско: «Промес вливается в коллектив»

18:42
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» рассказал о состоянии Квинси Промеса.

«Каждый день идет ему на пользу . Он вливается в коллектив. Сейчас для него все новое — новый тренер, новый подход к работе. И «Спартак» изменился с момента его ухода. С того состава осталось пара игроков.

Почему Соболев в старте? Мы исходили из анализа соперника, его игры, нашей подготовки. Этот выбор всегда непрост. Понсе на скамейке, но он всегда — один из первых, кого мы будем выпускать на игру".

Спартак — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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