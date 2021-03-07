Тедеско: «Промес вливается в коллектив»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» рассказал о состоянии Квинси Промеса.
«Каждый день идет ему на пользу . Он вливается в коллектив. Сейчас для него все новое — новый тренер, новый подход к работе. И «Спартак» изменился с момента его ухода. С того состава осталось пара игроков.
Почему Соболев в старте? Мы исходили из анализа соперника, его игры, нашей подготовки. Этот выбор всегда непрост. Понсе на скамейке, но он всегда — один из первых, кого мы будем выпускать на игру".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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