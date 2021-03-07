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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» — «Краснодар»: Соболев открыл счет на второй минуте матча

19:06

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет на второй минуте матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:0, первый тайм).

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