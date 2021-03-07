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Пенальти в ворота «Тамбова» назначен правильно. Кукуляк здорово выбрал позицию

18:37
«Динамо» — «Тамбов»: момент на 88-й минуте. Фото "СЭ" «Динамо» — «Тамбов»: момент на 88-й минуте. Фото "СЭ"
«Динамо» — «Тамбов»: момент на 88-й минуте. Фото "СЭ"
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На 88-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Тамбов» (2:0) отличную позицию выбрал арбитр Евгений Кукуляк и правильно назначил 11-метровый удар в пользу бело-голубых. Судья увидел, что в борьбе с Данилом Липовым полузащитник гостей Александр Еркин совершил фол по неосторожности и сбил соперника. Кукуляк мгновенно указал на 11-метровую отметку.

Пенальти в ворота «Тамбова» назначен правильно. Фото "СЭ"
«Динамо» — «Тамбов»: момент на 88-й минуте. Фото «СЭ»
Пенальти в ворота «Тамбова» назначен правильно. Фото "СЭ"
«Динамо» — «Тамбов»: момент на 88-й минуте. Фото «СЭ»

(Александр Бобров)

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