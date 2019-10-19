Тедеско оценил игру Шюррле, Мирзова, Бакаева и Рассказова

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после домашнего матча 13-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0) оценил игру Андре Шюррле, Резиуана Мирзова, Зелимхана Бакаева и Николая Рассказова.

Для 34-летнего немецкого специалиста эта встреча стала дебютной во главе красно-белых.

— Как оцените состояние Андре Шюррле, который давно не играл? Когда принималось решение о его участии в матче?

— Разговаривали с ним вчера вечером. Он сказал, что его должно хватить по крайней мере на тайм. После этой паузы можно выйти и продержаться еще 10-15 минут, что он сегодня и сделал. Решение было принято в связи с тем, как он тренировался последние дни.

— Многие невольно играют на чемпиона мира, и, когда он не готов, это влияет на игру негативно. Не согласны с тем, что острота пошла только после того, когда вышел Мирзов?

— Согласен с тем, что Мирзов обострил игру на фланге. Было много проходов, игры один в один. Андре играл больше в центре, но это была установка. Но Резиуан хорошо выступил, это факт.

— Как вам игра Бакаева ближе к центру поля? Показалось, что ему там непривычно, он всегда играл на фланге.

— Он очень хороший игрок, который может играть везде. Может, он будет чувствовать себя комфортнее через одну-две недели на этой позиции. Прекрасно знаю, что Зелимхан может сыграть на обоих флангах, восьмеркой и десяткой. Технически одаренный игрок, он способен на многое.

— Вы уже на пятой минуте начали подсказывать Рассказову. О чем шла речь — играть поближе к форварду, чтобы не пропускать подачи за спину?

— Прямо противоположное. Когда ты слишком близко поднимаешься к оппоненту, ты оголяешь зону и открываешь центр. Постоянно всем подсказываю во время игры, это нормальное явление. Рассказов — молодой парень и, считаю, отлично сегодня сыграл. (Игорь Рабинер)

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