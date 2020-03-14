Тедеско объяснил выбор самого молодого состава «Спартака» в XXI веке на матч с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 22-го тура с «Оренбургом» отметил, что команда должна справиться с соперником без Ильи Кутепова и Аяза Гулиева.

— Считаю, что возраст не важен, важны качества и силы, которые они отдают на поле, — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер». — Да, с нами не прилетели Илья Кутепов и Аяз Гулиев. Но ничего не страшного, у нас отличная команда и без этих ребят.

Средний возраст стартового состава красно-белых составляет 22,45 года, что является самым молодым составом «Спартака» в XXI веке.

Матч «Оренбург» — «Спартак» начнется в 14.00 по московскому времени.