Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско 11 апреля отреагировал на судейство в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

— Как вам сегодня судейство? Не оказало ли оно влияние на результат?

— Ха-ха... (после долгой паузы) Сложно. Очень сложно говорить о судействе. Это все.

— Ваше отношение к системе ВАР в целом? В РПЛ в пользу «Спартака», ка-жется, не было ни одного решения.

— Вы видели хоть одно решение в нашу пользу?

— Не могу вспомнить.

— Я тоже. ВАР может быть хорошим инструментом, если им пользоваться, как нужно. В еврокубках мы видим такие примеры. Сегодня мы проиграли 0:2, могли забивать семь-восемь голов. Так что я не могу ничего сказать ни о судьях, ни о ВАР. Это тонкая тема. За почти 2 года, что я в России, могу вспомнить разве что случай с «Крыльями», когда их футболисту дали красную карточку, когда ВАР подтвердил. Нам нужно сконцентрироваться на том, что мы сами можем изменить.

«Локомотив» после этой победы набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая теперь от идущего вторым «Спартака» лишь на одно очко.

(Артем Калинин)