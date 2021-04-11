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Тедеско — о судействе в матче с «Локомотивом»: «Ха-ха»

21:17
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско 11 апреля отреагировал на судейство в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

— Как вам сегодня судейство? Не оказало ли оно влияние на результат?

— Ха-ха... (после долгой паузы) Сложно. Очень сложно говорить о судействе. Это все.

— Ваше отношение к системе ВАР в целом? В РПЛ в пользу «Спартака», ка-жется, не было ни одного решения.

— Вы видели хоть одно решение в нашу пользу?

— Не могу вспомнить.

— Я тоже. ВАР может быть хорошим инструментом, если им пользоваться, как нужно. В еврокубках мы видим такие примеры. Сегодня мы проиграли 0:2, могли забивать семь-восемь голов. Так что я не могу ничего сказать ни о судьях, ни о ВАР. Это тонкая тема. За почти 2 года, что я в России, могу вспомнить разве что случай с «Крыльями», когда их футболисту дали красную карточку, когда ВАР подтвердил. Нам нужно сконцентрироваться на том, что мы сами можем изменить.

«Локомотив» после этой победы набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая теперь от идущего вторым «Спартака» лишь на одно очко.

(Артем Калинин)

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