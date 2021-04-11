Бельгийский арбитр рассказал, какие традиции соблюдал перед матчем

Известный бельгийский арбитр, член комиссии УЕФА по развитию судейства и эксперт экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Франк Де Блекере в интервью «СЭ» рассказал, что делал непосредственно перед игрой.

— У вас были какие-либо привычки, суеверия, традиции перед матчами?

— За пять минут до начала игры я всегда слушал одну и ту же песню — Enjoy the Silence в исполнении Depeche Mode. И всегда начинал обуваться с левой ноги. Знаю, звучит странно, но мне это помогало!

(Александр Бобров)

«Перед игрой слушал Depeche Mode и начинал обуваться с левой ноги». Франк Де Блекере — о судейских привычках, работе в России, ВАР и правилах игры