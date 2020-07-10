Тедеско дисквалифицирован на 3 матча. И оштрафован на 500 тысяч рублей

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на 3 матча. 34-летний немец также оштрафован на 500 тысяч рублей.

Позднее в РФС уточнили, что Тедеско дисквалифицирован за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. Тренер получил две желтые карточки подряд в матче 27-го тура против «Локомотива» (1:1).

«Спартаку» осталось провести три игры в чемпионате: против «Сочи» (11 июля), «Ахмата» (15 июля) и «Рубина» (22 июля).

На встречу с «Зенитом» (19 июля) в полуфинале Кубке дисквалификация не распространяется.