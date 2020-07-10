Тедеско дисквалифицирован на 3 матча. И оштрафован на 500 тысяч рублей
10 июля 2020, 17:10
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на 3 матча. 34-летний немец также оштрафован на 500 тысяч рублей.
Позднее в РФС уточнили, что Тедеско дисквалифицирован за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. Тренер получил две желтые карточки подряд в матче 27-го тура против «Локомотива» (1:1).
«Спартаку» осталось провести три игры в чемпионате: против «Сочи» (11 июля), «Ахмата» (15 июля) и «Рубина» (22 июля).
На встречу с «Зенитом» (19 июля) в полуфинале Кубке дисквалификация не распространяется.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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