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Тедеско дисквалифицирован на 3 матча. И оштрафован на 500 тысяч рублей

10 июля 2020, 17:10
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на 3 матча. 34-летний немец также оштрафован на 500 тысяч рублей.

Позднее в РФС уточнили, что Тедеско дисквалифицирован за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. Тренер получил две желтые карточки подряд в матче 27-го тура против «Локомотива» (1:1).

«Спартаку» осталось провести три игры в чемпионате: против «Сочи» (11 июля), «Ахмата» (15 июля) и «Рубина» (22 июля).

На встречу с «Зенитом» (19 июля) в полуфинале Кубке дисквалификация не распространяется.

Следующий матч

Место: 12 | Очки: 30
Сочи
П Н Н Н В
20:30 11/07/2020
- : -
+0 =0 -3 (1 - 10)
Место: 8 | Очки: 33
Спартак
Н П П Н В
2.75 3.35 2.65
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
К. Нобоа
6.08
С. Джанаев
5.98
А. Мостовой
5.83
С. Жиго
6.02
А.В. Максименко
6.00
З. Бакаев
5.98
Травмы и дисквалификации
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А. Померко
Эр. Варданян
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