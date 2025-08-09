Тедеев — о ничьей с махачкалинским «Динамо»: «Второй тайм «Акрон» играл хорошо и должен был побеждать»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:1).

— Печали точно нет, — приводит слова Тедеева официальный сайт клуба. — Есть просто некая злость от того, почему играли первый тайм не так, как второй. Мы подстроились под то, что, в принципе, делать не умеем. Это нас сбило с толку немного. Второй тайм мы играли хорошо и должны были побеждать. Мы создали достаточно много моментов, чтобы забить больше мячей во втором тайме. У наших же ворот, на мой взгляд, особых сложностей уже не было, потому что «Динамо» село и полностью отдало инициативу. Мы стали играть в футбол, и это позволило нам создавать большее количество моментов, которые должны были завершиться голом.

— В этой связи не считаете, что выход Беншимола на поле мог случиться раньше?

— Все случается своевременно. Находясь на скамейке трудно определить сразу, в какой момент правильнее выпускать футболиста. Все сложилось так, как надо. Только надо было забить еще больше.

У хозяев в первом тайме гол забил защитник Джемал Табидзе. Гости отыгрались за пять минут до конца основного времени — после передачи форварда Артема Дзюбы гол забил Беншимол.

«Динамо» набрало 5 очков и занимает 9-е место в таблице РПЛ, «Акрон» с 6 очками — на 5-й строчке.