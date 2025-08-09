Источник: «Саутгемптон» сделает новое предложение по Сперцяну
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Саутгемптоне», сообщает Armenie Football.
По сведениям источника, в ближайшее время английский клуб сделает новое предложение по 25-летнему армянину. В «Саутгемптоне» высоко ценят игру полузащитника.
Сперцян — воспитанник «Краснодара». За время выступления за «быков» полузащитник провел 148 матчей, забил 45 голов и отдал 35 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Новости