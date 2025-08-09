Футбол
9 августа, 06:48

Источник: «Саутгемптон» сделает новое предложение по Сперцяну

Сергей Разин
корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Саутгемптоне», сообщает Armenie Football.

По сведениям источника, в ближайшее время английский клуб сделает новое предложение по 25-летнему армянину. В «Саутгемптоне» высоко ценят игру полузащитника.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». За время выступления за «быков» полузащитник провел 148 матчей, забил 45 голов и отдал 35 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Саутгемптон
  • Пьер

    Что вы так вонуетесь всякие Гаттузы. Переживайте лучше за Спартак. В Краснодаре сами обо всём и со всем разберутся. Коверкать фамилию твой удел, остальное пустота. Фу , гадость :-((,

    09.08.2025

  • Artorixus

    Мы и без вас обойдёмся.

    09.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Мне так-то на него пофиг. Просто высказал свое видение этого игрока в значительно более конкурентных условиях.

    09.08.2025

  • Топотун

    Зачем святым этот Хачик ?!

    09.08.2025

  • 23 быка

    Не стоит беспокоится за этого футбольного иностранца, пусть едет куда хочет, тем более нам от этого ни холодно, ни жврко... Пусть сборная Армении за него беспокоится.

    09.08.2025

  • Dimario

    Сперцян в АПЛ? Сомнительно - он всё-таки технарь, головой фигово играет. Ему бы в Италию или Испанию. Да и пример с переходом Влашича в Вест Хэм, который до сих пор не заплатил за игрока ЦСКА, беспокоит

    09.08.2025

  • Павел Верещагин

    Тикнизян...

    09.08.2025

  • А Х

    Скатертью дорога!

    09.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Уже писал по поводу этого трансфера и подобных в хэйропу: Спиртян продукт исключительно для местного употребления, а не для топ-5 лиг, а в Ч.шипе его просто убьют с его манерой игры. Его максимум за бугром- это Тыргумуреш и прочая Сербия. Там за его смяшные падения при любой борьбе за мяч левые штрафные ставить не будут, а будут карты показывать за симуляции, а потом его просто начнут бить все, даже свои. :weary:

    09.08.2025

  • Топотун

    Инфа от Тима Хачика.

    09.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Я вот не пойму, эту рубрику в СЭ подмяли под себя армяне. Здесь продают за рубеж в любые подряд клубы только футболистов с фамилиями, которые заканчиваются на Ян - Захарян, Савикян, теперь ещё и Сперцян.

    09.08.2025

  • Ganimed

    Согласен, но там будет история-продай за 5 копеек, никто его не продаст, дешевле номинала(Тр-маркета).

    09.08.2025

  • Гена Самарцев

    Если не ошибаюсь, в Англии при вылете предусмотрен денежный "парашют", так что деньги то есть

    09.08.2025

  • Ganimed

    Да откуда сейчас у святых четвертак ляма, тем более вылетели недавно?! Бред сивой кобылы :rofl:

    09.08.2025

  • rake

    чемпионшип? и зачем?

    09.08.2025

  • За спорт!

    Такой бык нужен самим, его никому не продадим.

    09.08.2025

  • СереХа

    Из чемпиона России в англ пердив

    09.08.2025

