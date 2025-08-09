Футбол
9 августа, 00:34

Даниэль Руис: «ЦСКА — это очень большая команда. Почему бы не стать чемпионами»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Мильонариоса» Даниэль Руис прокомментировал для «СЭ» ближайший переход в ЦСКА.

«ЦСКА — это очень большая команда. Мы должны бороться за титулы, и почему бы не стать чемпионами», — сказал Руис.

Даниэль Руис (в&nbsp;центре) продолжит карьеру в&nbsp;ЦСКА.ЦСКА продолжает перестройку: договорился об аренде Даниэля Руиса у «Мильонариоса»

В ночь на 9 августа Руис прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА.

Руис выступает за «Мильонариос» с 2022 года. Он провел за команду 196 матчей, забил 22 гола и сделал 33 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 1,4 миллиона евро.

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Сегодня иду на игру с детьми ЦСКА - Рубин!

    09.08.2025

  • Stilet525

    Для атакующего полузащитника рост не проблема. В Спартаке Барко и Маркиньос - лидеры команды и маленький рост им не помеха.

    09.08.2025

  • Kimi_

    Его бы слова да...... Конечно мы должны быть чемпионами))

    09.08.2025

  • 4rfv5tgb

    Российским армейцам надо учить испанский)

    09.08.2025

  • 4rfv5tgb

    24 года, хороший возраст, уже есть опыт. Приличная статистика и в целом по количеству игр и по результативным действиям. Но рост 166 см смущает.

    09.08.2025

  • Топотун

    Зайчик Степашка, бандит Промокашка...Спирт приколол себе значок с чемпионство на сосок.

    09.08.2025

  • Фрей фе

    Почему бы не стать? - и не стали)

    09.08.2025

  • Alexey Ryabtsov

    ЦВБП

    09.08.2025

  • Спринт

    Центральный Спортивный Клуб Армии всегда должен быть только первым! Согласно Устава Красной Армии! От сибирской тайги до британских морей Красная Армия всех сильней! Уйдут все печали, отступит тоска - ведь к золоту рвется родной ЦСКА! Любой салага должен это знать лучше, чем Отче Наш!

    09.08.2025

  • Андрей Недобрый

    Ооо..И эти хотят побороться..Не многовато ли вас будет? Ваше место уже заняла Балтика..

    09.08.2025

  • Павел Леонидович

    Данила, все верно) Долой позорников, ЦВБП!

    09.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

