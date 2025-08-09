Даниэль Руис: «ЦСКА — это очень большая команда. Почему бы не стать чемпионами»

Полузащитник «Мильонариоса» Даниэль Руис прокомментировал для «СЭ» ближайший переход в ЦСКА.

«ЦСКА — это очень большая команда. Мы должны бороться за титулы, и почему бы не стать чемпионами», — сказал Руис.

В ночь на 9 августа Руис прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА.

Руис выступает за «Мильонариос» с 2022 года. Он провел за команду 196 матчей, забил 22 гола и сделал 33 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 1,4 миллиона евро.