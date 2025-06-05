Ташуев выступил за расширение РПЛ до 18 команд

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает, что было бы справедливо увеличить количество команд в РПЛ до 18.

Ранее занявшим 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химкам» отказали в получении лицензии для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.

«В этот сезоне «Химки» устроили лиге веселую жизнь. Я однозначно выступаю за расширение РПЛ до 18 команд и говорю об этом давно. Россия — большая страна. У нас есть много интересных команд, им надо дать право играть в РПЛ. Но надо, чтобы в этой ситуации спортивный принцип стоял во главе угла», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

Клубы РПЛ на общем собрании, которое состоялось 3 июня, предложили оставить в чемпионате России «Пари НН». По итогам минувшего сезона нижегородцы с 27 очками финишировали на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ и проиграли в стыковых матчах «Сочи» (2:1, 1:3).