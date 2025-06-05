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Ташуев выступил за расширение РПЛ до 18 команд

Алина Савинова
Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает, что было бы справедливо увеличить количество команд в РПЛ до 18.

Ранее занявшим 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химкам» отказали в получении лицензии для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.

«В этот сезоне «Химки» устроили лиге веселую жизнь. Я однозначно выступаю за расширение РПЛ до 18 команд и говорю об этом давно. Россия — большая страна. У нас есть много интересных команд, им надо дать право играть в РПЛ. Но надо, чтобы в этой ситуации спортивный принцип стоял во главе угла», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; может остаться в&nbsp;РПЛ.«Пари НН» проиграл стыки, но останется в РПЛ? Спортивный принцип нарушен, а идеальное решение давно упущено

Клубы РПЛ на общем собрании, которое состоялось 3 июня, предложили оставить в чемпионате России «Пари НН». По итогам минувшего сезона нижегородцы с 27 очками финишировали на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ и проиграли в стыковых матчах «Сочи» (2:1, 1:3).

Источник: Metaratings.ru
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Сергей Ташуев
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РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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