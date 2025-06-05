Игроки «Ростова» выйдут из отпуска 23 июня

Основной состав «Ростова» выйдет из отпуска и приступит к тренировкам 23 июня, сообщает пресс-служба желто-синих.

Отмечается, что команда проведет предсезонные сборы в Ростове-на-Дону. В рамках подготовки у «Ростова» запланировано четыре контрольных матча. О соперниках и датах проведения игр будет сообщено позднее.

По итогам сезона-2024/25 «Ростов» с 39 очками занял восьмое место в РПЛ. В суперфинале FONBET Кубка России, который прошел 1 июня в Москве, ростовчане уступили ЦСКА (0:0, пенальти 3-4).