Акинфеев и Тороп составили свой список лучших вратарей России и СССР

Вратари ЦСКА Игорь Акинфеев и Владислав Тороп для пресс-службы Кубка России составили топ-10 лучших отечественных голкиперов, включая игроков из России и СССР.

Возглавил список Лев Яшин, второе место занял Сергей Овчинников, третье — Ринат Дасаев. При этом Акинфеев решил не включать себя в данный рейтинг.

Топ-10 вратарей СССР и России по версии Акинфеева и Торопа:

1. Лев Яшин;

2. Сергей Овчинников;

3. Ринат Дасаев;

4. Алексей Хомич;

5. Станислав Черчесов;

6. Михаил Еремин;

7. Александр Филимонов;

8. Дмитрий Крамаренко;

9. Йонас Баужа;

10. Вячеслав Малафеев.