Ташуев рассказал о своей работе в межсезонье: «Совершенствуем нашу методику, концепцию»

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как проводит межсезонье.

«Работаю над материалами, делаем кое-что новое в плане физической подготовки. Совершенствуем то, что у нас уже есть, по нашей методике и концепции. Аналитическая работа на будущее идет. Сейчас в Подмосковье, смотрю футбол. Все как обычно. Идет межсезонье, есть наметки на будущее, планы на перспективу. А вот совершенствование концепции — это ежедневная работа», — сказал Ташуев «СЭ».

Последним местом работы Ташуева был «Ахмат». Он возглавлял клуб с сентября 2024 года по май 2025-го. До этого он уже тренировал команду в сезоне-2022/23.