Агент Писарского о возможных ставках игрока: «Человека хотят обвинить в чем-то, но не предоставляют никаких фактов»

Агент нападающего «Сочи» Владимира Писарского Алексей Бабырь в разговоре с «СЭ» прокомментировал обвинения в потенциальной ставке 29-летнего игрока на матч со своим участием.

Ранее об этом сообщило издание Metaratings.

«На данный момент пока нечего комментировать. Мы ждем решения комитета по этике РФС. Мы будем биться и бороться с этой несправедливостью. Есть очень много нюансов и вопросов. Человека хотят обвинить в чем-то, но не предоставляют никаких фактов», — сказал Бабырь «СЭ».

По имеющимся данным, букмекеры сообщили РФС о том, что Писарский мог через посредника сделать ставку на игру своей команды и выиграть. Комитет по этике РФС запросил соответствующие материалы у «Сочи».

Речь идет о первом переходном матче между «Сочи» и «Пари НН», который завершился со счетом 1:2. На 35-й минуте при счете 1:0 Писарский получил прямую красную карточку за грубый фол в центре поля.

В прошлом сезоне Писарский выступал за «Сочи» на правах аренды. Он принял участие в 28 матчах первой лиги, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.