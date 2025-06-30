Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

30 июня, 13:00

Агент Писарского о возможных ставках игрока: «Человека хотят обвинить в чем-то, но не предоставляют никаких фактов»

Константин Белов
Корреспондент
Владимир Писарский.
Фото ФК «Сочи»

Агент нападающего «Сочи» Владимира Писарского Алексей Бабырь в разговоре с «СЭ» прокомментировал обвинения в потенциальной ставке 29-летнего игрока на матч со своим участием.

Ранее об этом сообщило издание Metaratings.

«На данный момент пока нечего комментировать. Мы ждем решения комитета по этике РФС. Мы будем биться и бороться с этой несправедливостью. Есть очень много нюансов и вопросов. Человека хотят обвинить в чем-то, но не предоставляют никаких фактов», — сказал Бабырь «СЭ».

По имеющимся данным, букмекеры сообщили РФС о том, что Писарский мог через посредника сделать ставку на игру своей команды и выиграть. Комитет по этике РФС запросил соответствующие материалы у «Сочи».

Владимир Писарский.Очередной громкий скандал в российском футболе: Писарского подозревают в ставке на матч со своим участием

Речь идет о первом переходном матче между «Сочи» и «Пари НН», который завершился со счетом 1:2. На 35-й минуте при счете 1:0 Писарский получил прямую красную карточку за грубый фол в центре поля.

В прошлом сезоне Писарский выступал за «Сочи» на правах аренды. Он принял участие в 28 матчах первой лиги, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Владимир Писарский (Сычевой)
ФК Сочи
Читайте также
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
В МВД порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе
Милорад Додик рассказал о нападках Запада на Сербию и Республику Сербскую
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Denis Bazunov

    согласен с коментариями ниже - как сменил фамилию, так фарт как рукой сняло. вот и надо оно ему это было?

    30.06.2025

  • Sergey Sergey

    Хотят даже Сочи исключить из РПЛ

    30.06.2025

  • Пан Юзеф

    Я трижды обманывал полиграф. В третий раз он вообще взял вину на себя. Так что хватит тут сопли разводить и минусики ставить. Виноват Писарский!

    30.06.2025

  • analytica

    А вот полиграф ему поверил. Причем полиграф даже не РФС, а полицейский.

    30.06.2025

  • Clever77

    да, оставьте только Лукойл и ВТБ:rofl:

    30.06.2025

  • Пень Джаб.UA

    "...достал деньги из дедушкиного кошелька" С Валиевой прокатило

    30.06.2025

  • spar001

    думаю, это только веришина айсберга....

    30.06.2025

  • Питерский пёс

    Ставил Сычевой, а виноват Писарский

    30.06.2025

  • Пан Юзеф

    Не верю я Писарскому этому. Вот Сычевой - да, Сычевой никогда бы так подло не поступил. А Писарский... Скользский он какой-то. Не исключено, что румын.

    30.06.2025

  • Valekka

    Убрать буков,аостальные сами из спорта сбегут!!

    30.06.2025

  • echo2011

    Уберите букмекеров,уберите Газпром,уберите РЖД,уберите Роснефть,уберите Норильский никель...

    30.06.2025

  • Valekka

    Какие,нахрен, нюансы?! Ставил или нет-вот и все нюансы.Вопрос в том, зачем это? Уберите букмекеров и зарплата игроков не вылезет за 50 000 в месяц,а половина клубов исчезнут.От буков всё и идёт.Арабские шейхи не дурачки,чтобы сотнями лямов раскидываться на игрушки,типа футбол. Зайдите на Бетсити.24/7 там идёт волейбол PRO Лиг- Белорусский и Тверской.Кто-то смотрел их? Например в Тверской женской Лиге играют дамы ростом в160см и весом в 100 кг-подпрыгнуть не в состоянии.И на эти игры целыми днями ставят и ставки не прекращаются.Непонятно,почему Писарского дёрнули.?Если этим заняться-у всего спорта рыльцев в пуху!

    30.06.2025

  • zg

    В точку!)

    30.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Помнишь как у Владимира Семеновича: ...но это веру веру сами мы воспитали, подняв черный флаг

    30.06.2025

  • zg

    Футболист Сычевой в курсе!)

    30.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Удача - миф

    30.06.2025

  • zg

    Зря из Орена уехал,да и фамилию сменил...Не на фарт всё это было...

    30.06.2025

  • инок

    При Сычевом такого безобразия никогда не было.))

    30.06.2025

    • Ташуев рассказал о своей работе в межсезонье: «Совершенствуем нашу методику, концепцию»

    Шайхутдинов и Боков покинули ЦСКА
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    2
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    3
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости