Ташаев не сыграет со «Спартаком» по условиям аренды
14:23
Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев не примет участия в матче 13-го тура чемпионата России против «Спартака». Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор красно-белых Томас Цорн.
«Спартак» владеет правами на Ташаева, в «Рубине» он выступает на правах аренды.
В нынешнем сезоне Ташаев принял участие в 7 матчах чемпионата России и 1 встрече Кубка страны.
Игра состоится 19 октября, начало — в 16.30 по московскому времени.
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