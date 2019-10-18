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Ташаев не сыграет со «Спартаком» по условиям аренды

14:23
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Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев не примет участия в матче 13-го тура чемпионата России против «Спартака». Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор красно-белых Томас Цорн.

«Спартак» владеет правами на Ташаева, в «Рубине» он выступает на правах аренды.

В нынешнем сезоне Ташаев принял участие в 7 матчах чемпионата России и 1 встрече Кубка страны.

Игра состоится 19 октября, начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Рубин»

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