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Тарпищев — о назначении Ваноли: «В «Спартаке» анархия. У Гинера в ЦСКА все грамотнее»

Тарпищев отреагировал на назначение Ваноли на пост главного тренера «Спартака»
12:49
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«Никто не знает Ваноли, я тоже, — приводит слова Тарпищева «Чемпионат». — Какие-то сомнительные варианты, которые всегда устраивают «Спартак». Не вижу системности и целенаправленной стратегии. Два раза попали случайно в тренеров. В «Спартаке» анархия. У Гинера в ЦСКА все грамотнее».

По мнению президента ФТР, если поменяется лимит на легионеров в российском футболе, то клубам надо брать отечественного тренера.

«Если поменяется лимит, легионеров станет меньше, то надо брать нашего специалиста, сопоставлять работу резервов с составом. А не бегать по всему миру и искать непонятно кого», — сказал он.

Контракт Ваноли со «Спартаком» рассчитан до конца сезона 2022/23 c опцией продления на год. Ранее итальянский специалист работал в тренерском штабе своего соотечественника Антонио Конте.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4548333-tarpischev-o-naznachenii-vanoli-v-spartake-anarhiya-u-ginera-v-cska-vsyo-gramotnee.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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