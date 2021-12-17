Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«Никто не знает Ваноли, я тоже, — приводит слова Тарпищева «Чемпионат». — Какие-то сомнительные варианты, которые всегда устраивают «Спартак». Не вижу системности и целенаправленной стратегии. Два раза попали случайно в тренеров. В «Спартаке» анархия. У Гинера в ЦСКА все грамотнее».

По мнению президента ФТР, если поменяется лимит на легионеров в российском футболе, то клубам надо брать отечественного тренера.

«Если поменяется лимит, легионеров станет меньше, то надо брать нашего специалиста, сопоставлять работу резервов с составом. А не бегать по всему миру и искать непонятно кого», — сказал он.

Контракт Ваноли со «Спартаком» рассчитан до конца сезона 2022/23 c опцией продления на год. Ранее итальянский специалист работал в тренерском штабе своего соотечественника Антонио Конте.