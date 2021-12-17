Тарпищев — о назначении Ваноли: «В «Спартаке» анархия. У Гинера в ЦСКА все грамотнее»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».
«Никто не знает Ваноли, я тоже, — приводит слова Тарпищева «Чемпионат». — Какие-то сомнительные варианты, которые всегда устраивают «Спартак». Не вижу системности и целенаправленной стратегии. Два раза попали случайно в тренеров. В «Спартаке» анархия. У Гинера в ЦСКА все грамотнее».
По мнению президента ФТР, если поменяется лимит на легионеров в российском футболе, то клубам надо брать отечественного тренера.
«Если поменяется лимит, легионеров станет меньше, то надо брать нашего специалиста, сопоставлять работу резервов с составом. А не бегать по всему миру и искать непонятно кого», — сказал он.
Контракт Ваноли со «Спартаком» рассчитан до конца сезона 2022/23 c опцией продления на год. Ранее итальянский специалист работал в тренерском штабе своего соотечественника Антонио Конте.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4548333-tarpischev-o-naznachenii-vanoli-v-spartake-anarhiya-u-ginera-v-cska-vsyo-gramotnee.html
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