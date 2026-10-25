«Зенит» в стихах отреагировал на просьбу махачкалинского «Динамо» публично извиниться за эпиграмму с фразой «бороды рубили догола»

«Зенит» опубликовал в своем Telegram-канал стихотворение, которым принес извинения махачкалинскому «Динамо» за предматчевую эпиграмму со строчкой «здесь издавна всем бороды рубили догола и ветер как рукой срывал папахи».

После опубликования эпиграммы председатель общего собрания учредителей махачкалинского «Динамо» Магомед Багаудинов потребовал от петербургского клуба «публичных извинений в адрес болельщиков махачкалинского «Динамо» и всех дагестанцев»: «Строки о том, что здесь «бороды рубили догола» и ветер «срывал папахи», мы считаем неприемлемыми. Каждое слово имеет свою цену, особенно когда его произносит один из крупнейших клубов страны перед многомиллионной аудиторией».

«друзья, нам жаль, что вас задели те слова,

что не были ни шуткой, ни насмешкой

мы не желали ни обидеть в спешке,

ни оскорбить ваш дом и веру никогда

простите, если так произошло

в стихах отсыл был лишь к истории, культуре,

петровским временам, балтийской буре

и столкновению традиций заодно

мы уважаем Дагестан, его народ

и дух его, и гордость, нрав и пыл

и вспоминаем стих как дружеский оплот

Расул Гамзатов эти строки сочинил:

Может, друг твой сам поторопился

И тебя обидел невзначай.

Провинился друг и повинился —

Ты ему греха не поминай», — написал «Зенит» в своем Telegram-канале.

Матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 25 октября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18.30 по московскому времени.

После 11 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. У махачкалинского «Динамо» — 13 очков и девятое место.

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