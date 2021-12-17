Гонорары судьям РПЛ превысили 46 миллионов. Кто заработал больше всех?

Общая сумма гонораров, которые нужно выплатить судьям, ассистентам, видеоарбитрам и их помощникам по итогам первой части Тинькофф чемпионата России-2021/22, составила 46 072 800 рублей.

По заработкам лидируют Кирилл Левников, Сергей Иванов и Евгений Кукуляк. В их тени Сергей Карасев. Но это впечатление обманчиво — он пропустил несколько туров чемпионата из-за международных турниров, которые с лихвой покрыли его финансовые потери в России.

Ошибок арбитров стало намного больше, ВАР работают медленно, судейские брифинги — уроки для первоклашек

Заработки арбитров и ВАР в чемпионате России-2021/22. Фото «СЭ»