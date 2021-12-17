Гонорары судьям РПЛ превысили 46 миллионов. Кто заработал больше всех?
13:00
Общая сумма гонораров, которые нужно выплатить судьям, ассистентам, видеоарбитрам и их помощникам по итогам первой части Тинькофф чемпионата России-2021/22, составила 46 072 800 рублей.
По заработкам лидируют Кирилл Левников, Сергей Иванов и Евгений Кукуляк. В их тени Сергей Карасев. Но это впечатление обманчиво — он пропустил несколько туров чемпионата из-за международных турниров, которые с лихвой покрыли его финансовые потери в России.
Ошибок арбитров стало намного больше, ВАР работают медленно, судейские брифинги — уроки для первоклашек
Заработки арбитров и ВАР в чемпионате России-2021/22. Фото «СЭ»
Заработки ассистентов и АВАР в чемпионате России-2021/22. Фото «СЭ»
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