Тарханов: «Сочи» - просто молодцы, очень грамотно сыграли против «Динамо»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о победе «Сочи» в матче 21-го тура над московским «Динамо» (2:0).

«Сочи» — просто молодцы, сумели переломить ход матча, оказавшись в тяжелом положении. Считаю, что они заслуженно выиграли сегодня. Очень грамотно, организованно сыграли. А «Динамо» играли слишком примитивно, не было яркости в игре команды Йокановича. Бердыев сделал грамотные замены, и «Сочи» преобразились во втором тайме. Стоит отметить то, как здорово вышел Денис Адамов. Молодец парень», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

«Динамо» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. «Сочи» с 31 баллом располагается на восьмой строчке.