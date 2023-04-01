«Локомотив» о четырех победах подряд в РПЛ: «Теперь все в порядке, дядя Бэн»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видео после победы над «Пари НН» (4:0) в 21-м туре РПЛ.

Железнодорожники выиграли четвертый матч подряд в чемпионате России. В Telegram-канале клуба опубликовали видео с эпизодом из фильма «Человек-паук» и с подписью: «Теперь все в порядке, дядя Бэн».

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 21 матче. В 22-м туре команда дома сыграет с «Зенитом».