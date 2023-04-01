«Спартак» — «Ахмат»: в ворота красно-белых ошибочно не назначен пенальти

На 15-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» арбитр Алексей Сухой совершил одну за другой две ошибки, одна из которых стала ключевой. Сначала он ошибочно назначил угловой удар, решив, что мяч ушел за пределы поля от спартаковца Михаила Игнатова. Хотя он выкатился за линию ворот от ноги Бернарда Бериши.

А затем после розыгрыша углового Сухой не зафиксировал фол Романа Зобнина, который сзади ударил ногой Андрея Семенова в область икроножной мышцы. Мяч в этот момент находился в игре — не ушел за пределы поля.

Видеоарбитр Евгений Турбин провел проверку, но в действия судьи не вмешался. 11-метровый удар в ворота «Спартака» был ошибочно не назначен.