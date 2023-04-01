«Спартак» — «Ахмат»: в ворота красно-белых ошибочно не назначен пенальти
На 15-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» арбитр Алексей Сухой совершил одну за другой две ошибки, одна из которых стала ключевой. Сначала он ошибочно назначил угловой удар, решив, что мяч ушел за пределы поля от спартаковца Михаила Игнатова. Хотя он выкатился за линию ворот от ноги Бернарда Бериши.
А затем после розыгрыша углового Сухой не зафиксировал фол Романа Зобнина, который сзади ударил ногой Андрея Семенова в область икроножной мышцы. Мяч в этот момент находился в игре — не ушел за пределы поля.
Видеоарбитр Евгений Турбин провел проверку, но в действия судьи не вмешался. 11-метровый удар в ворота «Спартака» был ошибочно не назначен.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4