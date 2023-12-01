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Тарханов предположил, повлияет ли отсутствие Галактионова и Баринова на шансы «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов рассказал, как дисквалификация главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и полузащитника команды Дмитрия Баринова отразится на перспективах железнодорожников в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Даже если бы у «Локомотива» были в строю Галактионов и Баринов, «Зенит» все-таки сильнее. Питерцы являются явным фаворитом несмотря на то, что играют в гостях. Но железнодорожники сделают все, чтобы отсутствие дисквалифицированных футболиста и тренера не отразилось на игре команды. Потеря Баринова будет для «Локомотива» более заметна, чем отсутствие Галактионова. Дмитрий — ведущий игрок и лидер команды. Но у железнодорожников достаточно исполнителей. У сильной команды не должно быть так, чтобы потеря тренера и одного из футболистов приводила к тому, что игра сломается», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет в воскресенье, 3 декабря. Начало — в 16.30 по московскому времени. На данный момент сине-бело-голубые с 33 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. У железнодорожников 25 очков и 8-я строчка.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11351171-tarhanov-obyasnil-kak-otsutstvie-galaktionova-i-barinova-povliyaet-na-shansy-lokomotiva-v-matche-s-zenitom.html
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
Михаил Галактионов
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
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П
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