Тарханов предположил, повлияет ли отсутствие Галактионова и Баринова на шансы «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов рассказал, как дисквалификация главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и полузащитника команды Дмитрия Баринова отразится на перспективах железнодорожников в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Даже если бы у «Локомотива» были в строю Галактионов и Баринов, «Зенит» все-таки сильнее. Питерцы являются явным фаворитом несмотря на то, что играют в гостях. Но железнодорожники сделают все, чтобы отсутствие дисквалифицированных футболиста и тренера не отразилось на игре команды. Потеря Баринова будет для «Локомотива» более заметна, чем отсутствие Галактионова. Дмитрий — ведущий игрок и лидер команды. Но у железнодорожников достаточно исполнителей. У сильной команды не должно быть так, чтобы потеря тренера и одного из футболистов приводила к тому, что игра сломается», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет в воскресенье, 3 декабря. Начало — в 16.30 по московскому времени. На данный момент сине-бело-голубые с 33 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. У железнодорожников 25 очков и 8-я строчка.