Комбаров считает, что продление контракта с Промесом важно для «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением об автоматическом продлении контракта форварда Квинси Промеса с красно-белыми до лета 2025 года.

«Продление контракта с Промесом важно и для команды, и для него самого. Он ключевой игрок, лидер команды и на поле, и в раздевалке. В этом сезоне он пока не так хорош, но еще докажет свою важность. Сейчас отдохнет, наберет форму и проявит себя с лучшей стороны», — цитирует Комбарова Metaratings.ru.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го он вернулся в московский клуб. Всего на счету нидерландского нападающего 233 матча за красно-белых, в которых он отметился 113 голами и 59 результативными передачами.