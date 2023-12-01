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Личка заявил, что для Кокорина сейчас нет места в «Динамо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил, возможно ли возвращение форварда «Ариса» Александра Кокорина в московский клуб.

32-летний россиянин с 2022 года выступает за команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины». В итальянский клуб футболист перешел в январе 2021-го.

«Честно скажу, не слежу за выступлениями Кокорина. Воссоединить их связку со Смоловым? У меня сейчас достаточно хороших футболистов: Бителло, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин. Для Кокорина сейчас просто нет места в «Динамо». Мне достаточно нынешних игроков», — приводит Spot24 слова Лички.

Кокорин выступал за «Динамо» с октября 2008 года по июль 2013-го и с августа 2013-го по январь 2016-го. Всего он провел 203 матча за бело-голубых, в которых отметился 50 голами и 26 результативными передачами. Также Кокорин играл за «Зенит», вместе с которым стал чемпионом России, «Анжи», «Сочи» и «Спартак».

Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. На данный момент московский клуб идет третьим в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 16 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601051-lichka-dlya-kokorina-seychas-net-mesta-v-dinamo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
14
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
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