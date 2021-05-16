«Тамбов» — «Зенит»: гости сыграют без легионеров
«Тамбов» сыграет с «Зенитом» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.
«Зенит» сыграет в этой встрече без легионеров.
«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов, Бавин, Карп, Карнаухов, Герман, Архипов, Климов.
Запасные: Сычев, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Алиев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Аванесян, Минаев.
«Зенит»: Одоевский, Караваев, Чистяков, Хотулев, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Круговой, Сазонов, Чибисов, Кравцов, Крапухин, Шамкин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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