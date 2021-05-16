В воскресенье, 16 мая, состоится заключительный тур Тинькофф чемпионата России, в рамках которого «Ростов» на своем поле примет «Краснодар». Начало всех матчей 30-го тура — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью 1:1. Отметим, что пять последних очных матчей этих соперников в РПЛ завершались вничью. Последняя победа была одержана «быками» в марте 2018 года.

Турнирную таблицу РПЛ перед стартом 30-го тура можно посмотреть здесь

Следить за матчем «Ростов» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Краснодар»