«Тамбов» — «Ротор»: все голы матча РПЛ
26 февраля «Тамбов» в Саранске проиграл «Ротору» (1:3) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена».
41-я минута: гол Артема Архипова
Артём Архипов забивает гол в своём дебютном матче Тинькофф РПЛ.#ТамбовРотор на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 26, 2021
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54-я минута: автогол Зураба Гигашвили
Зураб Гигашвили отправил мяч в свои ворота.#ТамбовРотор на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 26, 2021
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58-я минута: гол Андреса Понсе
Второй гол Андреса Понсе в текущем сезоне Тинькофф РПЛ#ТамбовРотор на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 26, 2021
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71-я минута: гол Николая Кипиани
? Николай Кипиани сперва помог забить Понсе, а теперь отличился и сам#ТамбовРотор на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 26, 2021
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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