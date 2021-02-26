РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Тамбов» — «Ротор»: все голы матча РПЛ

20:55
26 февраля. Саранск. «Тамбов» — «Ротор». Фото ФК «Тамбов»
26 февраля. Саранск. «Тамбов» — «Ротор». Фото ФК «Тамбов»
Теги:

26 февраля «Тамбов» в Саранске проиграл «Ротору» (1:3) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена».

41-я минута: гол Артема Архипова

54-я минута: автогол Зураба Гигашвили

58-я минута: гол Андреса Понсе

71-я минута: гол Николая Кипиани

Тамбов — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир