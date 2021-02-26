Футбольный арбитр Федотов рассказал, сколько получают судьи в РПЛ

Российский арбитр Игорь Федотов рассказал о том, сколько зарабатывают судьи, работающие в Тинькофф РПЛ.

«115 (тысяч рублей за матч — Прим. «СЭ») плюс 55 за ВАР, — сказал Федотов в эфире канала «Коммент.Шоу» на Youtube. — Сейчас он в поле отработал, а следующую игру работает на ВАР. Ты можешь отработать в туре главным, остаться в Москве, к примеру, и сесть на ВАР. То есть получается 170-175 тысяч.

Ты можешь четыре тура судить. Тем более, сейчас сказали, что если арбитр не ошибается, то он будет судить постоянно, пока не умрет на футбольном поле. Лайнсмены получают половину. Плюс я ездил с Безбородовым, когда были судьи за воротами, и я еще ездил резервным по УЕФА.

Работая за воротами, я получал 1500 евро за игру, а резервным — 1000 евро. Главный арбитр получает в зависимости от того, на какой он стадии судит. От 2500 евро до чуть более 5000".

44-летний Игорь Федотов работает главным арбитром на профессиональном уровне с 2006 года.