Футбольный арбитр Федотов рассказал, сколько получают судьи в РПЛ
Российский арбитр Игорь Федотов рассказал о том, сколько зарабатывают судьи, работающие в Тинькофф РПЛ.
«115 (тысяч рублей за матч — Прим. «СЭ») плюс 55 за ВАР, — сказал Федотов в эфире канала «Коммент.Шоу» на Youtube. — Сейчас он в поле отработал, а следующую игру работает на ВАР. Ты можешь отработать в туре главным, остаться в Москве, к примеру, и сесть на ВАР. То есть получается 170-175 тысяч.
Ты можешь четыре тура судить. Тем более, сейчас сказали, что если арбитр не ошибается, то он будет судить постоянно, пока не умрет на футбольном поле. Лайнсмены получают половину. Плюс я ездил с Безбородовым, когда были судьи за воротами, и я еще ездил резервным по УЕФА.
Работая за воротами, я получал 1500 евро за игру, а резервным — 1000 евро. Главный арбитр получает в зависимости от того, на какой он стадии судит. От 2500 евро до чуть более 5000".
44-летний Игорь Федотов работает главным арбитром на профессиональном уровне с 2006 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=m3AB7wS-QTc&feature=youtu.be
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