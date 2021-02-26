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«Ротор» одержал победу в матче с «Тамбовом»

20:54
26 февраля. Саранск. «Тамбов» — «Ротор» — 1:3. Илья Жигулев. Фото ФК «Ротор».
26 февраля. Саранск. «Тамбов» — «Ротор» — 1:3. Илья Жигулев. Фото ФК «Ротор».
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26 февраля «Ротор» обыграл «Тамбов» (3:1) в матче 20-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги.

В составе хозяев отличился Артем Архипов. У гостей голы в активе Андреса Понсе и Николая Кипиани, а Зураб Гигашвили забил в свои ворота.

«Ротор» набрал 17 очков и занимает 13-е место. У «Тамбова» 13 очков и последняя, 16-я позиция.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

20-й тур

«Тамбов» — «Ротор» (Волгоград) — 1:3 (1:0)

Голы: Архипов, 41 (1:0). Гигашвили, 54 — в свои ворота (1:1). Понсе, 58 (1:2). Кипиани, 71 (1:3).

«Тамбов»: Рыжиков, Денисов (Алиев, 18), Васиев, Шахов, Гигашвили, Бавин, Дроздов (Терехов, 69), Карапузов, Кабахидзе (Аванесян, 59), Архипов (Чабанов, 69), Минаев (Климов, 59).

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Шомко, Кожемякин, Алейник (Жигулев, 46), Песегов, Серченков (Кипиани, 46), Давиташвили, Макаров, Щеткин (Муллин, 46), Понсе (Маевский, 85).

Предупреждения: Байрыев, 9. Жигулев, 56. Аванесян, 90+2.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Сейфетдинов (Казань), Петросян (Бронницы).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Лунев (Новосибирск).

26 февраля. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

Тамбов — Ротор

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